Минфин намерен создать условия для заработка региональным бюджетам

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным о работе министерства с регионами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Большая работа у нас с точки зрения настройки и межбюджетных отношений, наших финансовых взаимоотношений с регионами, потому что за счет региональных, местных бюджетов во многом тоже будут исполняться те поручения, которые Вы дали в Послании», — сказал Силуанов.

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Он подчеркнул, что сюда входят вопросы образования и здравоохранения.

«Поэтому мы сейчас считаем необходимым создать условия для того, чтобы региональные бюджеты были заинтересованы в первую очередь в зарабатывании собственных средств и также сделали структурные изменения своих расходов на приоритеты в тех ключевых отраслях, которые обозначены в Вашем Послании», — подчеркнул Силуанов.

Ранее сообщалось, что Минфин готовит предложения по созданию равных условий ведения бизнеса.