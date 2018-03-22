В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести в стране прогрессивную шкалу НДФЛ. Об этом сообщает RNS.

«Вводить дифференцированную шкалу для высоких доходов. Для тех, у кого 3 млн руб., сделать не 13%, а 17%. Депутаты Госдумы пусть платят 17%. Я готов, да. Члены правительства — у них больше зарплата — будут платить 20%. И до 35% — такой предел», — сказал Аксаков.

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Он подчеркнул, что базовая ставка налога должна остаться на уровне 13%.

Ранее сообщалось, что кабмин выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ.