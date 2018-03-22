В Совфеде оценили возможность индексации страховых пенсий выше инфляции

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал предложение Минтруда по индексации страховых пенсий по старости выше уровня инфляции. Об этом сообщает RT.

«Все зависит от возможностей пенсионной системы, которая находится сейчас в непростых условиях. Я всегда утверждал, что у нас бюджет пенсионного фонда является бездефицитным», — сказал Рязанский.

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Он также добавил, что необходимо повышать доходы пенсионной системы

«Важно это делать несколькими путями. Во-первых, повышение заработной платы, процентное отчисление от которой повышает нашу пенсионную копилку. Во-вторых, увеличение количества людей, которые производят взносы в эту копилку, мобилизация усилий самозанятого населения. Ну и наконец, расширение возможностей создания добровольных накопительных компонентов в системе, которые тоже позволяют повышать возможности пенсионной системы. Эти компоненты могут помочь повысить объемы пенсионного фонда, и мы сможем проводить индексацию пенсий выше, чем инфляция», — отметил Рязанский.

Ранее министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что Минтруд, в рамках бюджетного цикла 2019-2021 годов, подготовит предложения по индексации пенсий выше инфляции.