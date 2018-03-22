Дворкович: власти не станут совершать «революционные движения» в экономике

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что власти не намерены совершать «революционные движения» в экономической политике. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас нет намерения совершать революционные действия в экономической политике. Где-то есть проблемы, но в целом, магистрально, считаем, что движемся правильно. И президент в послании об этом достаточно четко сказал, совсем недавно выступая перед Федеральным собранием и обращаясь в том числе к гражданам России в целом», — сказал Дворкович.

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин рассказал о трех главных задачах, которые должно выполнить правительство за два года.