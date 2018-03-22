США намерены выделить $8 млн на продвижение прав человека в КНДР

Конгресс США планирует выделить не менее $8 млн на продвижение прав человека в Северной Корее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект бюджета страны на 2018 финансовый год.

Согласно документу, в рамках Фонда демократии и Фонда экономической поддержки США планируют выделить «не менее 8 миллионов долларов на продвижение прав человека в Северной Корее».

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Как отмечается, проект бюджета также предполагает выделение средств для беженцев из КНДР.

Ранее сообщалось, что конгресс США намерен выделить $200 млн на военную помощь Украине, включая летальное оружие.