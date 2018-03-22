Конгресс США намерен выделить $250 млн на борьбу с «российским влиянием»

Конгресс США планирует выделить $250 млн на «противостояние российскому влиянию», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект бюджета страны на 2018 финансовый год.

«Не менее $250 млн следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО», — говорится в документе.

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По данным агентства, в тексте уточняется, что эти средства также пойдут на «программы по укреплению демократии в России».

Ранее сообщалось, что республиканцы и демократы в палате представителей достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год.