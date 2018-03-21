В США задумались об инвестиционных ограничениях против Китая
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в Соединенных штатах рассматривают введение инвестиционных ограничений в отношении Китая, передает Reuters.
«Мы рассматривали возможности по инвестиционным ограничениям в отношение Китая по его поручению (президента США Дональда Трампа — «Газета.Ru»)», — сказал Мнучин.
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Также министр рассказал, что в США намерены продолжать диалог с Китаем — американская сторона надеется, что им удастся убедить китайские власти открыть местный рынок для американских компаний. Таким образом в США надеются сократить дефицит торгового баланса.
Ранее сообщалось, что Китай ответит США на введение новых пошлин.