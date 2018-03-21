СМИ нашли «российский след» в создании венесуэльской криптовалюты

Венесуэльская криптовалюта Petro разрабатывалась совместно с российскими бизнесменами с целью подорвать санкции США, сообщает TIME со ссылкой на собственные источники.

«Люди, близкие к [президенту России Владимиру] Путину, сказали ему, что это способ избежать санкций», — сообщил изданию венесуэльский чиновник, знакомый с ситуацией.

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Отмечается, что в разработке криптовалюты были задействованы российские IT-специалисты, а также был привлечены вложения средств от российских бизнесменов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп запретил американцам проводить операции с криптовалютами Венесуэлы.