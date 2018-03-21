Участники сделки ОПЕК+ перевыполнили условие соглашения на рекордные 38%

Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в феврале текущего года выполнили соглашение на рекордные 138%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление ОПЕК.

«Участвующие страны-производители ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, установили новый рекорд благодаря добровольной корректировке производства, достигнув уровня 138%», — заявили в ОПЕК.

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Уточняется, что все участвующие страны должны стремиться к достижению или превышению уровня исполнения сделки, добровольно снижая добычу нефти.

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, когда Россия выйдет из сделки с ОПЕК.