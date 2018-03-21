Кабмин может придать электронной почте юридический статус

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что правительство рассматривает вопрос придания юридического статуса адресу электронной почты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На прошлой неделе мы обсуждали эту тему в правительстве. Премьер (премьер-министр Дмитрий Медведев – «Газета.Ru») дал поручение, но это потребует внесения изменений в Гражданский кодекс — имеется в виду придание юридического статуса адресу электронной почты. … Юристы сейчас смотрят, как это сделать», — сказал Дворкович.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предложил создать реестр интернет-магазинов.