«Роснефть» завершила бурение первой разведочной скважины на шельфе Черного моря

«Роснефть» объявила в среду о завершении бурения первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины «Мария-1» на лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь» на шельфе Черного моря.

Глубина моря в точке бурения 2109 м. Фактическая глубина скважины составила 5265 м.

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В ходе работ обнаружена карбонатная структура мощностью более 300 м, которая с высокой вероятностью содержит углеводороды, что говорит о возможности открытия крупных нефтегазовых месторождений в российской акватории Чёрного моря.

Проект по бурению первой поисковой скважины на Западно-Черноморской площади осуществляется совместно с Eni – стратегическим партнером «Роснефти».