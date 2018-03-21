Медведев планирует обсудить налоговый маневр в нефтянке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о намерении обсудить схему завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Некоторые наши новации работают, некоторые еще только предстоит окончательно обсудить, ради чего, в том числе, мы встретились. Например, так называемое завершение налогового маневра в нефтянке, потому что здесь есть разные подходы, нужно по ним определиться», — сказал Медведев.

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин рассказал о трех главных задачах, которые должно выполнить правительство за два года.