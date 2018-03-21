Кудрин обозначил для нового правительства три главные задачи на два года

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин рассказал о трех главных задачах, которые должно выполнить правительство за два года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Главная и первоочередная задача нового правительства — это немедленный запуск реформы государственного управления. Государство должно меняться — во-первых, показывать хороший пример всей стране; во-вторых, лучше и быстрее оказывать более качественные услуги населению; в-третьих, на деле реализовывать повестку развития», — заявил Кудрин.

Реклама

Он подчеркнул, что медлить нельзя, поскольку следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года.

«А значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать все то, что откладывали на протяжении последних лет», — отметил Кудрин.

Экс-министр добавил, что второй задачей является определение приоритетов развития и работа на них. Кудрин пояснил, что данные приоритеты были уже обрисованы в послании президента Федеральному собранию.

«Нужно серьезно нарастить вложения в образование и медицину, которые открывают перед гражданами новые жизненные и профессиональные перспективы, а также и в инфраструктуру — кровеносную систему страны. Необходимо расширить пространство общественной и частной инициативы, на деле, а не на словах поддержать наших предпринимателей. Нужно перестроить систему технологического развития страны, чтобы превратить нашу экономику из по-прежнему преимущественно сырьевой в современную цифровую, глобально конкурентоспособную и экспортно ориентированную», — пояснил Кудрин.

Третьей задачей глава ЦСР назвал — транспарентность и предсказуемость политики. Кудрин объяснил, что будущее правительство должно будет давать ясные и недвусмысленные сигналы, так как от этого будет зависеть его легитимность и успешность.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о планах действующего состава кабмина.