«Газпром» построил почти 1000 километров «Турецкого потока»

«Газпром» построил 991 км — 53% морской части газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы компании.

«По графику ведется строительство экспортного газопровода через Черное море — «Турецкий поток». Уложен 991 км — 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам», — заявили в «Газпроме».

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Также стало известно, что «Газпром» построил уже более 1629 км газопровода «Сила Сибири».

Ранее сообщалось, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с послом Италии в России Паскуале Терраччано диверсификацию маршрутов экспорта российского газа в Европу.