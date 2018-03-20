Минтранс ожидает рост региональных авиаперевозок

Глава Минтранса Максим Соколов заявил, что министерство рассчитывает на рост региональных авиационных перевозок пассажиров в России. Об этом сообщает RNS.

«Мы приветствуем создание региональных авиакомпаний. Развитие рынка прямых региональных перевозок. Мы сейчас будет предлагать дополнительные меры поддержки таких направлений, помимо тех которые имеются. Самой действенной мерой является обнуление НДС, кроме московских направлений. Мы видим как снижение НДС оживило рынок региональных перевозок», — сказал Соколов.

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Он также добавил, что Минтранс подготовил и другие дополнительные меры по увеличению субсидирования.

Ранее сообщалось, что власти думают о возможности создания окружных авиакомпаний.