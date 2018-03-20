Меркель неизвестно о предложении Лондона заключить таможенный союз с ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ей неизвестно о предложении Великобритании заключить таможенный союз с Евросоюзом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не знаю о предложении Великобритании о таможенном партнерстве, о таможенном союзе. Или я просто что-то упустила. Мы очень внимательно слушали последнюю речь (премьер-министра Великобритании) Терезы Мэй… Однако переговоры еще не начинались, мы должны сейчас сначала согласовать наши основные линии для переговоров», — сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй назвала справедливую плату за Brexit.