Медведев поручил МЭР представить план по ускорению роста инвестиций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития представить план по ускорению роста инвестиций до 25% ВВП. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) с учетом полученных предложений подготовить и представить в правительство России проект плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте — до 7 мая 2018 года», — сказано в поручении.

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Проект доклада президенту по данному вопросу поручено представить до 26 июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что Медведев поручил правительству проработать поручения президента.