Путин: для развития микроэлектроники нужна комплексная стратегия

Президент России Владимир Путин заявил, что стране нужна долгосрочная стратегия и план действий для развития микроэлектроники. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очевидно, что также для эффективного развития микроэлектроники нужна комплексная стратегия, план действий, предусматривающие конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, а также более активное внедрение российской продукции как на отечественном, так и на внешнем рынке», — сказала Путин.

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Он также подчеркнул, что необходимо создать национальный центр компетенций для развития этой отрасли.

Ранее сообщалось, что Путин назвал конечную цель российской власти.