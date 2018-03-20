В России прекратился рост числа потенциальных банкротов

Рост количества потенциальных банкротов по кредитам в России в первые месяцы 2018 года прекратился. Об этом сообщается в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По состоянию на середину марта 2018 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 891,36 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, с середины декабря 2017 года количество потенциальных банкротов фактически не изменилось (в декабре 2017 года — 890,92 тыс. человек)», — заявили в бюро.

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Уточняется, что по состоянию на март 2018 года основная часть потенциальных банкротов — это должники по потребительским кредитам — 68,3%, а самую незначительную долю составляли должники по ипотеке — 2,2%.

Ранее сообщалось, что банкроты в России помолодели.