Глазьев назвал биткоин игрушкой

Советник президента России и академик РАН Сергей Глазьев рассказал в интервью «Газете.Ru», что биткоин и другие критовалюты являются экспериментальными моделями.

«Это экспериментальные модели, своего рода игрушки или тренажеры для первопроходцев. Они не обладают всеми функциями денег и не могут их заменить», — заявил Глазьев.

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Он также сравнил работу с цифровыми валютам с кружком юных техников.

«Они мастерят модели самолетов, но летать на них не возможно. Сказывается наличие существенных ограничений как технического, так и экономического характера», — пояснил Глазьев.

Ранее в Минфине сообщили о наказании за оборот денежных суррогатов.