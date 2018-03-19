В Wintershall прокомментировали ситуацию вокруг «Северного потока -2»

Представители компании Wintershall заявили «Газетe.Ru», что не спекулируют влиянием событий в международной политике на «Северный поток-2».

«Мы тщательно следим за развитием событий в международной политике. Но мы не спекулируем о влиянии этих событий на «Северный Поток-2». «Северный Поток -2» – экономический проект. Европе необходим российский газ, потому что он надежно поступает по низким ценам», — говорится в сообщении.

Реклама

Польша продолжает уговаривать Германию отказаться от строительства «Северного потока-2».

В качестве аргумента Варшава намерена использовать дело Сергея Скрипаля и жесткую риторику британского премьера Терезы Мэй.