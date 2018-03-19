Кабмин выделит более 10 млрд рублей на развитие медицины

Правительство выделит Минздраву из резервного фонда более 10,5 млрд руб. на повышение квалификации врачей, развитие паллиативной медицинской помощи и улучшение лекарственного обеспечения инвалидов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как стало известно, Минздраву выделяются 4,35 млрд руб. «для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам на развитие паллиативной медицинской помощи».

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Также выделяются средства в размере 3,8 млрд руб. для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения с целью обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность.

Помимо этого, 2,5 млрд руб. будут выделены на обеспечение доступа практикующих врачей к непрерывному повышению квалификации.