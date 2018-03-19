Медведев поручил правительству проработать поручения президента

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил кабмину доработать дополнительные инициативы по итогам послания президента Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как известно, президент подписал список поручений по итогам послания Федеральному собранию, в нем есть пункты, относящиеся к компетенции правительства как действующего состава, работающего до сложения полномочий перед вновь избранным президентом, так и для будущего состава правительства. Речь, в частности, идет о совершенствовании законодательства, касающегося определения кадастровой стоимости имущества, налогов на доходы физических лиц, правового статуса самозанятых, а также совершенствования механизмов социальной поддержки, поддержки сельхозпроизводителей», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что есть поручения предложить меры по совершенствованию условий предпринимательской деятельности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию.