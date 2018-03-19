«Азур Эйр» подала заявку на перевод своих самолетов в госреестр воздушных судов

«Азур Эйр» стала первой авиакомпанией, принявшей решение о переводе значительного объема гражданского флота иностранного производства в российский реестр. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании, поступившем в «Газету.Ru».

Как стало известно, уже подана заявка в Росавиацию на регистрацию в национальном реестре двух самолетов Boeing 767-300, планирующихся к поступлению в парк авиакомпании в течение весны 2018 года.

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«Всего в течение текущего года планируется перевод под российскую регистрацию порядка десяти лайнеров. На сегодняшний день практически все суда иностранного производства, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями зарегистрированы в реестрах Бермудских островов либо Ирландии», — заявили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в «Азур Эйр» назначили нового гендиректора авиакомпании.