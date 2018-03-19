В Merril Lynch считают, что 2018 год станет для «Роснефти» рекордным

2018 год станет рекордным для «Роснефти» по генерации свободного денежного потока и дивидендной доходности, отмечают аналитики Merril Lynch, комментируя отчетность компании, опубликованную в понедельник.

По их оценкам, дивидендная доходность по акциям Роснефти в 2018 года достигнет 7,6% - одного из самых высоких уровней среди международных конкурентов, в том числе благодаря недавнему повышению коэффициента дивидендных выплат до 50%».

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Большинство аналитиков инвестиционных банков прогнозировали сильные финансовые результаты Компании по итогам 4 квартала и в целом по итогам 2017 года.

Тем не менее, реальные результаты по всем показателям (выручка, EBITDA, чистая прибыль) превзошли консенсус-прогнозы.