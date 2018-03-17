Еврокомиссия направила €31 млн гуманитарной помощи Латинской Америке

Еврокомиссия предоставила Латинской Америке и Карибам €31 млн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба ЕК.

Средства будут направлены на подготовку к возможным природным катаклизмам, таким, как тропические штормы и ураганы.

Решение было принято после ущерба от ураганов «Харви», «Ирма», «Нейт».

Сильнейшим за 12 лет ураганам «Харви» и «Ирма» была присвоена четвертая категория мощности из пяти. Скорость ветра достигла 215 км/ч, без света остались больше 200 тыс. человек. На время урагана авиакомпании отменяли перелеты, школы были закрыты.