Корпорация МСП представила «Бизнес-навигатор» представителям посольства Франции

Представители корпорации МСП провели тренинг для сотрудников представительства по торговле и инвестициям посольства Франции в России по использованию сервиса «Бизнес-навигатор», сообщается в пресс-релизе организации.

Сообщается, что потенциально наиболее востребованными сервисами портала представители французского посольства назвали поиск локации для открытия бизнеса, возможность проверки контрагентов, мониторинг планов закупок крупнейших компаний с государственным участием, а также системы «Жизненные ситуации» и «Поток».

Встреча была предусмотрены меморандумом о взаимопонимании между корпорацией МСП, представительством по торговле и инвестициям посольства Франции в России и Bpifrance Financement. Целью таких мероприятий является оказание содействия французским предпринимателям в открытии или расширении своего бизнеса в России с использованием сервисов портала «Бизнес-навигатор».