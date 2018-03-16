Трамп попросил Южную Корею проявлять гибкость в торговых отношениях

Президент США Дональд Трамп попросил чиновников Южной Кореи проявлять гибкость в торговых переговорах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Сеула.

Уточняется, что Южная Корея и США собираются провести третий раунд переговоров о внесении поправок в существующее двустороннее соглашение о свободной торговле.

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Трамп неоднократно заявлял, что сделка по свободной торговле с Южной Кореей является «несправедливой».

Ранее сообщалось, что Южная Корея хочет наложить санкции на США за стиральные машины.