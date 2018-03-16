Шувалов сообщил об интересе инвесторов к евробондам России

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что интерес к евробондам России проявляют и российские, и зарубежные инвесторы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Идет размещение, которое будет включать и рефинансирование… Этот выпуск сложный, который будет касаться и возможностей для тех, кто хочет репатриировать капиталы, и дополнительные займы для обслуживания нужд федерального бюджета. Вчера уже были заявки на 4 миллиарда долларов. Это и российские, и зарубежные инвесторы», — сказал Шувалов.

Ранее источник сообщил, что Минфин определил ориентиры доходности размещаемых евробондов.