Путин анонсировал подготовку новой редакции майских указов

Президент России Владимир Путин объявил о начале подготовки новой редакции майских указов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Перед тем как подготовить новое издание указов 2012 года, о которых вы помните, нам нужно будет, исходя из того, что сделано, исходя из задач, которые возникают сегодня, подготовить новые ориентиры», — сказал Путин.

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Он также подчеркнул, что были опубликованы первые поручения правительству и администрации.

«Только что вышли мои поручения правительству и администрации и начнется подготовка конкретных указов по направлениям деятельности, по отраслям, в том числе и по здравоохранению, по медицине», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию.