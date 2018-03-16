Помощник президента: Россия может обогнать Германию по ППС

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что Россия к 2024 году при исполнении поручений главы государства должна обогнать экономику Германии по паритету покупательной способности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Возвращение России в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности, это означает, что мы должны обогнать Германию. Четыре страны, которые будут находиться перед нами, — это США, Китай, Япония, Индия. Эта задача тоже стоит на 2024 год. И для этого мы должны выйти на темпы роста — правительство вместе с Центральным банком должны обеспечить выход на темпы роста российской экономики выше среднемировых», — сказал Белоусов.

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Он также добавил, что реализация данных задач за шесть лет потребует суммы, эквивалентной 1,5% ВВП страны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию.