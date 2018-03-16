Белоусов: Россия может сэкономить десятки миллиардов рублей в сфере капстроительства

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что страна может сэкономить десятки миллиардов рублей в сфере капительного строительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Относительно сокращения бюджетных расходов в сфере капитального строительства — это большая сфера, порядка 600 млрд руб. ежегодно, там тоже мы можем сэкономить где-то десятки миллиардов рублей как минимум за счет укрупнения субсидий», — сказал Белоусов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию.