Помощник президента рассказал, как готовилось послание к Федеральному собранию

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов заявил, что работа по подготовке послания главы государства к Федеральному собранию началась почти год назад. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Само послание готовилось беспрецедентно долгое время, практически мы начали работать над посланием год назад, работали на многих площадках, включая площадку ЦСР Алексея Леонидовича Кудрина, Академии наук, включая площадки целого ряда экспертных центров», — сказал Белоусов.

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Он также добавил, что меры, объявленные президентом в послании Федеральному собранию, не выходят за возможности бюджетной системы страны.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию.