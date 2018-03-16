Банк России ожидает профицит бюджета в 2018 году

Российский бюджет может стать профицитным в текущем году. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«В 2018 году мы ожидаем перехода бюджета к профициту, а также возобновления роста Фонда национального благосостояния и совокупного госдолга относительно ВВП», — заявил регулятор.

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Также в ЦБ подчеркнули, что экономика России вышла на траекторию устойчивого роста.

Ранее сообщалось, что Банк России не исключает завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в текущем году.