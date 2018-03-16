В ЦБ рассказали, когда начнется рост инфляции в сторону 4%

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что плавный рост инфляции в сторону 4% начнется во втором полугодии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока годовая инфляция будет оставаться на низких значениях, во втором квартале даже может быть чуть ниже, чем в первом за счет эффекта базы прошлого года. Дальше мы ожидаем плавный рост инфляции в сторону 4%. За горизонтом второго квартала это уже вопрос выбора траектории ключевой ставки и прочих факторов», — сказал Дмитриев.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США.