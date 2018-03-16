«Ъ»: россияне могли потерять 55 млрд рублей из-за перехода в НПФ
Граждане России могли потерять 55 млрд руб. при переходе из Пенсионного фонда России в Негосударственные пенсионные фонды. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Граждане могли потерять 55 млрд руб. при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году. Только «молчуны», решившие перейти из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды, лишились 34 млрд руб., поскольку могли сделать это с сохранением доходов не ранее 2020 года», — сообщает издание.
Уточняется, что причиной потери данных средств является «непонимание принципов перевода, сформулированных слишком сложно для обывателя».
Эксперты отметили, что по итогам текущего года потери могут оказаться еще больше.
Ранее в ВЭБ сообщили, что россияне теряют до 20% дохода при досрочном переходе в НПФ.