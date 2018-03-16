«Ъ»: россияне могли потерять 55 млрд рублей из-за перехода в НПФ

Граждане России могли потерять 55 млрд руб. при переходе из Пенсионного фонда России в Негосударственные пенсионные фонды. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Граждане могли потерять 55 млрд руб. при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году. Только «молчуны», решившие перейти из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды, лишились 34 млрд руб., поскольку могли сделать это с сохранением доходов не ранее 2020 года», — сообщает издание.

Реклама

Уточняется, что причиной потери данных средств является «непонимание принципов перевода, сформулированных слишком сложно для обывателя».

Эксперты отметили, что по итогам текущего года потери могут оказаться еще больше.

Ранее в ВЭБ сообщили, что россияне теряют до 20% дохода при досрочном переходе в НПФ.