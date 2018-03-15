В Госдуме прокомментировали новые антироссийские санкции США

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что новые санкции США против России абсурдны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это попытка обвинить, повесить ярлык и даже разбираться не будем: виновата Россия. И все это делается не просто так, а в канун, в первую очередь, выборов. Кто угодно придумывает что угодно, еще сейчас могут что-то придумать. (Санкции) они ни к чему не приводят, только к очередному информационному шуму», — сказал Чепа.

Реклама

Он также подчеркнул, что «это абсурдная ситуация, которая ведет в тупик».

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России.