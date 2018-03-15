МЭА: ОПЕК выполнила соглашение о сокращение добычи нефти на 147%

ОПЕК в феврале текущего года сократила добычу нефти на 1,73 млн баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на рекордные 147%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Международного энергетического агентства (МЭА).

Уточняется, что добыча нефти ОПЕК в феврале сократилась к январю на 70 тыс. баррелей в сутки и составила 32,1 млн баррелей в сутки.

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Также стало известно, что страны ОПЕК, за исключением Ливии и Нигерии, в феврале сократили добычу на 110 тыс. баррелей в день по сравнению с январем — до 29,38 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть.