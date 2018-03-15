Новак прокомментировал желание Британии снизить закупки российского газа

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что решение Великобритании о снижении закупок российского газа политически мотивированно. Об этом сообщает RNS.

«Я слышал заявления, что Великобритания хочет снизить закупки российского газа - это право каждой коммерческой организации и страны выбирать свою энергетическую политику... Такие решения политически мотивированны и не направлены на расширение конкуренции на европейском рынке», — сказал Новак.

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Ранее премьер-министр Великобритания Тереза Мэй сообщила, что страна совместно с ЕС продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа.

Она также добавила, что Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива.