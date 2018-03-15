Минздрав хочет запретить использовать кальяны в гостиницах

Минздрав направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект поправок, который ужесточит действующий антитабачный закон. Об этом сообщает RNS.

Уточняется, что проект предусматривает в том числе запрет использования кальянов, трубок, сигаретной бумаги не только в организациях общественного питания, но и в гостиницах.

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«Что касается вопроса о таких мерах как запрет использования курительных принадлежностей, в том числе, трубок, кальянов, сигаретной бумаги, за исключением зажигалок на территориях, в помещениях и объектах, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания; в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах, то они также присутствуют в проекте», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ФАС не приняла проект ЗОЖ-стратегии Минздрава.