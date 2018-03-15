«Известия»: Банк России и АСВ создадут единый реестр вкладчиков

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в следующем году создадут единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

Как стало известно, внедрение данного реестра поможет бороться с недобросовестными банкирами, уничтожающими базы данных клиентов в момент отзыва лицензии.

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Уточняется, что указанные нововведения повысит прозрачность рынка банковских депозитов.

Ранее сообщалось, что АСВ выделило на санацию банков 1,8 трлн рублей.