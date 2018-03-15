«Нафтогаз» поблагодарил украинцев за присоединение к инициативе «прикрути»

Украина имеет достаточно газа для покрытия нужд населения в период холодов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Нафтогаза Украины» .

«На сегодня для нужд населения «Нафтогаз» использует запасы газа из ПХГ, в которых находится 9 млрд кубов, что почти на 1 млрд кубов больше, чем в прошлом году, газ собственной добычи и импортирует газ из европейского направления. Газа из этих источников достаточно для покрытия нужд населения в период холодов. При этом «Нафтогаз» выступает за эффективное использование энергоносителей и благодарен украинцам за то, что они присоединились к инициативе «прикрути», — заявили в компании.

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Также в «Нафтогазе» подтвердили, что компания готова к работе без ограничений в период похолодания, и что поставки газа из Европы идут в стабильном режиме.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) ряда стран Европы находятся на критическом уровне.