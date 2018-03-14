Москва и Минск договорились о недопущении ввоза в Россию санкционной продукции

Министерства сельского хозяйства России и Белоруссии договорились, что Минск примет необходимые меры для предотвращения попадания в Россию продуктов из стран списка продэмбарго, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза России.

«Стороны достигли договоренности о необходимости принятия белорусской стороной исчерпывающих мер по недопущению ввоза в Россию «санкционной» сельхозпродукции», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что 14 марта, в среду, была подписана дорожная карта двустороннего сотрудничества министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии и Минсельхоза России по процедуре снятия ограничений по поставкам животноводческой продукции на 2018 год.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор не станет с 15 марта запрещать поставки молока из Белоруссии.