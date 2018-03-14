ОПЕК повысила прогноз по добычи нефти в России

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2018 году до 11 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные организации.

«Прогноз по добыче нефти в России был повышен на 0,03 млн баррелей в сутки до в среднем 11 млн баррелей в сутки, что показывает сокращение добычи нефти на 0,16 млн баррелей в сутки в 2018 году. Прогноз отражает пересмотр данных по добыче нефти в первом квартале — она выросла на 0,1 млн баррелей в день по сравнению с прогнозом в предыдущем месяце», — заявили в ОПЕК.

Ранее МЭА рассказало, когда рост добычи нефти в России достигнет пика.