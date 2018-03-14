«Известия»: кабмин предупредили о возможной нехватке рецептурных лекарств

Торгово-промышленная палата ожидает в России нехватку рецептурных лекарств. Об этом пишет газета «Известия».

«Это произойдет, если будет принят законопроект, разрешающий продавать в магазинах безрецептурные препараты. Часть аптек не выдержит конкуренции и закроется, сказано в письме ТПП премьер-министру России Дмитрию Медведеву», — сообщает издание.

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Также в ТПП подчеркнули, что реализация заложенных в законопроекте предложений приведет к созданию для торговых организаций исключительных условий, которые не соответствуют нормам добросовестной конкуренции.

Ранее сообщалось, что в России может резко сократиться количество аптек.