Число безработных в России снизилось на 0,5% за неделю
Численность безработных граждан в России с 28 февраля по 7 марта снизилась на 0,5% и составляет 799,3 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.
Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Астраханской, Тверской, Тюменской, Ленинградской областях, республиках Тыва, Калмыкия, Пермском, Краснодарском краях, Санкт-Петербурге и Севастополе.
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Также в 27 регионах было зафиксировано повышение уровня безработицы, наибольшее — в Чукотском, Ненецком автономных округах, республиках Ингушетия, Татарстан, Московской, Тамбовской областях, Камчатском крае.
Ранее сообщалось, что число безработных в России выросло на 0,3%.