Глава «Росатома» не волнуется из-за возможного ужесточения санкций

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация сможет эффективно работать на зарубежных рынках в случае ужесточения западных санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гендиректор подчеркнул, что он относится к санкциям «как к неправедному, незаконному способу экономической конкуренции».

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«Мы научились работать в праведном (конкурентном) поле, мы научимся работать и в поле неправедном», — сказал Лихачев.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил на полгода санкции против России.