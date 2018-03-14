АСВ оценил объем «забалансовых» вкладов рухнувших банков

Объем «забалансовых» вкладов, которые были выявлены после отзыва у банков лицензий, в 2017 году снизился более чем в 5 раз, до 11 млрд руб. Об этом сообщается в отчете Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Также стало известно, что общий объем вкладов в банковской системе по итогам прошлого года достиг 26 трлн руб.

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Количество страховых случаев по сравнению с 2016 годом сократилось в два раза, с 88 до 41 случая, объем страховых выплат снизился на 29%, до 404 млрд руб, а количество вкладчиков, получивших возмещение — на 35%, до 638 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что АСВ за весь период своей деятельности направило на цели санации банков 1,8 трлн руб.