ЯМЭФ посетят более 3 тыс. участников из 60 стран

Участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который состоится с 19 по 22 апреля в Крыму, примут не менее 3 тыс. человек из 60 стран. Об этом заявил сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров, говорится в пресс-релизе организационного комитета форума.

«Если в прошлом году мы принимали 2,2 тыс. человек, то в этом году ожидаем не менее 3 тысяч участников из 60 стран мира. И это не считая 500 молодых парламентариев и лидеров крупных молодежных организаций, которые приедут со всех континентов на «Молодежные встречи в Ялте»», — сказал он.

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В этом году статус почетных гостей получат две делегации — из Австрии и Германии. Такой же статус получила и делегация из Москвы, сообщают «РИА Новости».

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие, проводимое в Крыму. На сессиях форума обсуждаются темы, связанные с экономикой и международным сотрудничеством.