Путин: борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена

Президент России Владимир Путин призвал навести порядок в экономике Дагестана и заверил жителей республики, что поддержка региона будет продолжена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужно навести порядок в экономической деятельности республики. Мне было важно услышать ваше мнение, вашу поддержку, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути», — процитировал Песков президента.

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Он также добавил, что Путин обратил внимание жителей республики на то, что, например, из порядка 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы.

Президент также подчеркнул, что борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Дагестан.