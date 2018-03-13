Путин: борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена
Президент России Владимир Путин призвал навести порядок в экономике Дагестана и заверил жителей республики, что поддержка региона будет продолжена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нужно навести порядок в экономической деятельности республики. Мне было важно услышать ваше мнение, вашу поддержку, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути», — процитировал Песков президента.
Он также добавил, что Путин обратил внимание жителей республики на то, что, например, из порядка 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы.
Президент также подчеркнул, что борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Дагестан.